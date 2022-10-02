今月1日、人気キャラクター「コジコジ」の公式アカウント（@cojicoji_tweet）がTwitterを更新。シュールなつぶやきに大注目が集まっています。https://twitter.com/cojicoji_tweet/status/1576014033244889089この日コジコジがツイートしたのが、みんなやくにたってるんだねコジコジはやくにたったことないよという一言。ツイートは10万件以上のいいねを集める大反響となっており（2日昼現在）、投稿を見たユーザーからは・そ