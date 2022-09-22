【デュッセルドルフ（ドイツ）２２日＝岡島智哉】サッカー日本代表は２３日の国際親善試合・米国戦に向け、試合場会場で前日調整を行った。＊＊＊日本代表の前主将で、ドイツ１部フランクフルトに所属するＭＦ長谷部誠がチームに“電撃参加”することが決まった。この日から３日間、チームに帯同する。試合への出場はない。取材に対応した日本サッカー協会の反町技術委員長は「チームにプラスになると判断した。経験