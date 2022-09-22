ゴディバで人気のカカオ50％の「ショコリキサー」がホットで登場！チョコレートドリンク「ホットショコリキサー」の新フレーバーとして、「ホットショコリキサー ミルクチョコレート カカオ50%」が数量・期間限定で販売されます☆ ゴディバ「ホットショコリキサー ミルクチョコレート カカオ50%」  価格：590円（税込）※イートイン利用の場合、10%の消費税となります販売期間：2022年10月1日（土）〜2023年4月30日