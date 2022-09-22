山崎製パン（東京都千代田区）の千葉工場（千葉市）が、2022年9月下旬に実施される秋の交通安全運動に合わせ、人気シリーズパン「ランチパック」と千葉県警察がコラボした商品を販売している。同社は9月1日〜11月15日の期間でプレゼントキャンペーンを行っており、SNS上では、商品に貼られた応募用の点数シールが、警察とのコラボなだけに「違反点数」に見えるなどと話題になった。「交通安全意識を持つ一助となれば大変ありがたい