ピカピカ光る首輪を頭に掛け、「散歩の準備はばっちり！」と言わんばかりにカメラを見つめているのは、柴犬のあずきちゃん。その渾身のドヤ顔は、なんだかとても自信に満ちあふれているかのよう。一方で、隣にいるチワワのいくらちゃんは「え……なんでそんなに光ってんの？」と、ちょっと冷めた表情であずきちゃんをチラ見しています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】当時は、夜のお散歩に向かうための準備