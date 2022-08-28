¡½¡ÎÆÀ¤¹¤ë¡ª»È¤¨¤ë¡ª¥¬¥¸¥§¥Ã¥ÈÎ¢¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡Ï¡½ ¢¡°û¼ò±¿Å¾»ö¸Î¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï¸å¤òÀä¤¿¤Ê¤¤°û¼ò¤Ë¤è¤ë»ö¸Î¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÊ¹¤«¤Ê¤¤Æü¤Ï¤Ê¤¤¤È¸À¤¨¤ë¤Û¤É¡¢Ï¢Æü¤Î¤è¤¦¤Ë°û¼ò»ö¸Î¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬ÊóÆ»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë°û¼ò±¿Å¾¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤âÂ¿¤¯¡¢2021Ç¯¤ËÀéÍÕ¸©È¬³¹»Ô¤Çµ¯¤­¤¿°û¼ò±¿Å¾¤Ë¤è¤ë»ùÆ¸»à½ý»ö¸Î¤¬µ­²±¤Ë¿·¤·¤¤¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ 2014Ç¯¤Ë¤Ï°û¼ò¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÍÍ¡¹¤Ê´í¸±¹Ô°Ù¤Ë½Å¤¤·ºÈ³¤ò²Ý¤¹¡Ö¼«Æ°¼Ö±¿Å¾»à½ý¹Ô°Ù½èÈ³Ë¡¡×¤¬»Ü