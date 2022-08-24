新しい命をおなかに宿し、体型の変化や体調不良に耐えつつも母になる準備をしている妻。そんな妻の姿を尻目に、夫は浮気していた・・・。想像するだけでも腹が立ってきますが、今回は第一子を妊娠中に若い女と不倫していた夫のエピソードを紹介します。 （仮）臨月の妻を放置した夫 妊娠中の浮気は割とよく聞く話ですが、相手の女は終わらせたがっているのに夫が執着しているなんてなんとも情けない話です。一刻も