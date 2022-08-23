Image: プレイステーション公式 / Twitter 新年を迎えるワクワクが、またひとつ。ソニーのPS5向け次世代VRヘッドセット「PlayStation VR2」。その仕様はこれまでも小出しにされていましたが、いよいよい発売次期がアナウンスされました。2023年 初頭発売#PSVR2 pic.twitter.com/z9Nha5Ewfx- プレイステーション公式 (@PlayStation_jp) August 22, 2022 ただ一言。「2023年 初頭発売」と。価