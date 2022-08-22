プロ野球日ハムの「ビッグボス」新庄剛志監督（50）が2022年8月22日までにインスタグラムのストーリーを更新。球団OBで野球解説者・岩本勉氏（51）の投手陣、バッテリーコーチへの指摘に対して自身の考えを明らかにした。「バッテリーコーチは毎日誰よりも早く球場に入り...」岩本氏は8月21日にユーチューブチャンネルを更新し、同日にペイペイドームで行われた日ハム対ソフトバンク戦を解説。試合は日ハム投手陣がソフトバンク打