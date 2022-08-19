高校から防衛大学校に進むとどんな生活を送ることになるのか。元防衛大学校長の國分良成さんは「週末の外出が制限されるなど、私生活も管理される。『防大1学年が人生で一番長い1年だった』という卒業生がたくさんいる。それほど最初の1年に肉体と精神が鍛えられる」という――。※本稿は、國分良成『防衛大学校知られざる学び舎の実像』（中央公論新社）の一部を再編集したものです。写真＝picturedesk.com／時事通信フォト防衛