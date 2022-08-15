三塁からの送球が谷内の背中に当たり生還した■日本ハム 8ー3 ロッテ（14日・ZOZOマリン）日本ハムの谷内亮太内野手が14日にZOZOマリンスタジアムで行われたロッテ戦で“好走塁”。相手野手の悪送球（失策）を誘発する巧みな“走路取り”でダメ押し点をもたらした。ファンは「谷内は野球IQが高い選手よなぁ」「奥が深い」「これぞプロだな」と絶賛している。3点リードの1死二、三塁で野村が放った三塁へのゴロ。三塁走者の谷内