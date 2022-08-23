Windowsパソコンを利用していて、必要なファイルやフォルダがなかなか見つからないことはないだろうか。そのような場合にぜひ活用したいのが、無料で利用できる高速ファイル検索ツール「WizFile」だ。キーワードを入力すれば、入力と同時にリアルタイムでファイルやフォルダを検索することが可能だ。●ファイル検索の方法はキーワードを入力するだけWindowsパソコンを利用中にファイルやフォルダを検索したいときは、一応、Windows