¼õ¸³À¸¤Ë¤Ï¡ÖÀÑ¶ËÅª¿ÊÏ©ÊÑ¹¹¡×¤È¡Ö¾Ã¶ËÅª¿ÊÏ©ÊÑ¹¹¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¼ÂÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë»ÖË¾Âç³Ø¤¬²¼¤²¤ë¡Ö¾Ã¶ËÅª¿ÊÏ©ÊÑ¹¹¡×¤Ï¥À¥á¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£9Ï²¤·¤Æ27ºÐ¤ÇÁá°ðÅÄÂç³Ø¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿ßÀ°æÀµ¸ã»á¤¬¡ØÏ²¿Í²óÈòÂçÁ´ ¡Ö»ÖË¾¹»¤ËÍî¤Á¤Ê¤¤¼õ¸³À¸¡×¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¡Ù¡ÊÆüËÜÇ½Î¨¶¨²ñ¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¤Ç²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¾Ã¶ËÅª¿ÊÏ©ÊÑ¹¹¡×¤òÈÝÄê¤¹¤ë¥ï¥±▶¡Ö¿ÊÏ©¡×¾Ã¶ËÅª¤Ê¿ÊÏ©ÊÑ¹¹¤ò¤¹¤ë¡¿½ÅÍ×ÅÙ¡ú¡ú¡ú