「初めてマグロを見た子猫が興奮しすぎでかわいい」。初めてマグロを見た子猫の反応がSNS上で大きな注目を集めている。投稿した飼い主さんに聞いた。【動画】「なに！これ！」「いつものご飯と違う！」マグロを前に尋常ではありません飼い主の方が手でとおせんぼしても、それをくぐり抜けてテーブルのマグロに近付こうとする二匹の子猫たち。目を輝かせてマグロを見つめるその可愛すぎる姿に、SNSユーザー達からは「ウチの下の猫も