米国の作戦で殺害されたと発表されたザワヒリ容疑者（写真・共同通信）米バイデン大統領は、国際テロ組織アルカイダの最高指導者、アイマン・ザワヒリ容疑者（71）の殺害を発表した。日本時間7月31日午前、アフガニスタンの首都、カブールの隠れ家にいたザワヒリ容疑者に対し、ドローン（無人機）からミサイルを発射してピンポイントで攻撃。その家族や市民に被害はなかったと述べた。バイデン大統領によると、ザワヒリ容疑者