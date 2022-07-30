JPCERT¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¡ÊJPCERT/CC: Japan Computer Emergency Response Team Coordination Center¡Ë¤Ï7·î29Æü¡¢¡ÖJVN#17625382: ¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥É¡¼Wi-Fi¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥¢¥À¥×¥¿ WAP-001 ¤Ë¤ª¤±¤ëÊ£¿ô¤ÎÀÈ¼åÀ­¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥É¡¼Wi-Fi¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥¢¥À¥×¥¿¡ÖWAP-001¡×¤ËÊ£¿ô¤ÎÀÈ¼åÀ­¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¤³¤ì¤éÀÈ¼åÀ­¤ò°­ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤Î´ÉÍý²èÌÌ¤Ë¥í¥°¥¤¥ó²ÄÇ½¤Ê¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇ¤°Õ¤ÎOS¥³¥Þ¥ó¥É¤äÇ¤°Õ¤Î¥³¡¼¥É