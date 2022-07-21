美容師の河村タカシです。コテ巻きには多種多様でいろんな表現方法がありますが、今回は32mmのコテで作る3Dくびれ巻き外ハネをご紹介！夏のファッションにもピッタリなのでぜひマネしてみてください。【詳細】他の記事はこちら使用アイテム32mmコテアレンジ時間7分夏にピッタリなのはコテを使った3Dくびれ巻き夏らしい巻きといえば外ハネ！夏の暑さも負けない元気な印象の外ハネ3D巻きが今年のイチオシです。ここから詳しくやり方