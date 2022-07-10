当確者の名前が掲げられたボードの前を通り、一時退席する立憲民主党の泉代表（右）と西村幹事長＝10日午後9時12分、東京・永田町の党本部立憲民主党は、物価高や円安を巡る岸田政権の対応を「無策」と批判し、国民生活を守る「生活安全保障」を掲げた。だが支持は広がらず改選23議席を下回り、20議席割れも確実になった。共産党との野党共闘が一部にとどまり、32ある改選1人区で自民党に勝ち越しを許した。党の立て直しは急務で