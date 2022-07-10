まん丸いおにぎりをインスタグラムにアップし続ける人気アカウントがあります。投稿主は秋田市在住の「masa」さん（＠masa3192173）。自ら「ごちゃ混ぜおにぎり」と表現するおにぎりの具は、筋子や塩もみキュウリ、秋田ならではの「ボダッコ」（紅鮭）など。身近な食材を使ったセンスのいいおにぎりが評判を呼び、フォロワー数は約2万人を誇ります。【写真】ずらりと並ぶ丸いおにぎり圧巻です！インスタは約4年前、息子さん
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