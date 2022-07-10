Threatpostは7月7日(米国時間)、「Hack Allows Drone Takeover Via ‘ExpressLRS’ Protocol｜Threatpost」において、ドローンに使われているプロトコルに脆弱性があると伝えた。ドローンには「ExpressLRS」というプロトコルが使われており、このプロトコルが抱えている脆弱性によってドローンがハイジャックされる危険があるという。この度、ドローン用の無線操縦(RC: Radio Control)システムに使われる送信機と受信機を結合する