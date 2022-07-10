採用面接を担当する人には「なめられちゃいけない」という謎の掟でもあるのだろうか。キャリコネニュースの面接をテーマにしたアンケートの回答には、人を見下す「失礼過ぎる面接官」に憤る経験談が数多く寄せられている。千葉県に住む30代後半の男性（営業／正社員・職員／年収500万円）も、前職とは業界の異なる「中途採用の面接」を受けた際、あきれるほど失礼な対応をされた経験を語ってくれた。（文：okei）※キャリコネニュ