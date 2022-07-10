タイのチョンブリー県で先月中旬、ナニーと散歩中だった2歳男児が近所で飼われていた大型犬に襲われた。事故の様子は監視カメラが捉えており、衝撃的な映像がSNSに投稿されて拡散している。『The Sun』などが伝えた。【この記事の動画を見る】チョンブリー県パタヤで先月20日、フランス出身の2歳と4歳の兄弟がナニーと一緒に近所の住宅街を散歩していたところ、体重約70キロのロットワイラーに襲われた。事故の様子を捉えた動画で