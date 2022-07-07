¸µ¡ÈÃÏ²¼¥¢¥¤¥É¥ë¡É¤Î²Î¼ê¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤¹¤ëÉ±Çµ¤¿¤Þ¡Ê29¡Ë¤¬7Æü¡¢¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤ò¹¹¿·¡£¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤ÇÌ¡²è²È¤Î»ûÅÄ¹îÌé»á¤È·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£É±Ìî¤ÏÄ¾É®Ê¸¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¡Öº£Ç¯¡¢»ä¡¢É±Çµ¤¿¤Þ¤ÏÌ¡²è²È¤Î»ûÅÄ¹îÌé¤µ¤ó¤È·ëº§¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡ÖÆü¡¹¤ÎÀ¸³è¤ò¿´Ë­¤«¤ËËÂ¤®¤Ê¤¬¤é¸ß¤¤¤ÎÉ½¸½¤ËÀº¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£É±Ìî¤Ï2009Ç¯º¢¤«¤éÃÏ²¼¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°