¡Ö°Â·Ý¤Î¾®µþÅÔ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¹­Åç¸©ÃÝ¸¶»Ô¡£¡Ö¤¿¤±¤Ï¤éÄ®ÊÂ¤ßÊÝÂ¸ÃÏ¶è¡×¡Ê½ÅÍ×ÅÁÅýÅª·úÂ¤Êª·²ÊÝÂ¸ÃÏ¶è¡Ë¤Ï¹¾¸Í»þÂå¸å´ü¡¢À½±ö¤ä¼òÂ¤¶È¤Ê¤É¤Ç±É¤¨¡¢Îò»ËÅª¤Ê¾ð½ï¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤À¡£¤½¤ÎÃæ¤Î£±¸®¡¢Æ«·Ý²È¤Î´äÀîÃÒ»Ò¡Ê¤Î¤ê¤³¡Ë¤µ¤ó¡Ê£µ£¶¡Ë¤¬ÃÛ£±£°£°Ç¯°Ê¾å¤Î¸ÅÌ±²È¡Ê£±³¬¤¬¹©Ë¼¡¢£²³¬¤Ï¼«Âð¡Ë¤Ç±Ä¤à¡ÖÆ«¹©Ë¼É÷ÅÚ¡×¤Ç¤Ï¡¢´äÀî¤µ¤ó¤Î»ô¤¤Ç­¤Ç¡¢¹­Åç¸©¤«¤éÃÝ¸¶¤Î¡Ö´Ñ¸÷²ÝÄ¹Ç­¡×¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤¿¡ÖÞûÀÐ¡Ê¤½¤¦¤»¤­¡Ë¡×¡Ê¥ª