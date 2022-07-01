人気ゲームエンジンのUnityを開発するUnity Technologiesが、200人超の従業員を一斉に解雇したとゲームメディアのKotakuが報じています。Sources: Unity Laying Off Hundreds Of Staffers [Update]https://kotaku.com/sources-unity-laying-off-hundreds-of-staffers-1849125482Unity is laying off hundreds of employees - Protocolhttps://www.protocol.com/bulletins/unity-layoffs-game-engineUnity Technologiesは2000年代半
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