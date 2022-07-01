Amazonは、7月12日(火) 0時から開催するAmazonプライム会員向けビッグセール「プライムデー」 の対象商品を一部公開した。ロボスタ読者的な目玉は、Amazonの完全ワイヤレスイヤホン「Echo Buds」がプライムデーに初登場、通常販売価格から約54%OFF、5,980円の過去最大の割引率で販売される。 Echo Buds (エコーバッズ) 第2世代 - アクティブノイズキャンセリング付き完全ワイヤレスイヤホン with Alexa｜グレーシャーホワイトAmazo