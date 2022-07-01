「Amazonプライムデー」で 完全ワイヤレスイヤホン「Echo Buds」が54%OFF！「Fire TV Stick」が60%OFF

Amazon は、7月12日(火) 0時から開催するAmazonプライム会員向けビッグセール「プライムデー」 の対象商品を一部公開した。ロボスタ読者的な目玉は、Amazonの完全ワイヤレスイヤホン「Echo Buds」がプライムデーに初登場、通常販売価格から約54%OFF、5,980円の過去最大の割引率で販売される。Echo Buds (エコーバッズ) 第2世代 - アクティブノイズキャンセリング付き完全ワイヤレスイヤホン with Alexa｜グレーシャーホワイトAmazonの完全ワイヤレスイヤホン「Echo Buds」 7月12日(火) 0時からセール：

https://www.amazon.co.jp/dp/B085WTNNCY/rsaf-22

プライム会員のお客様のためのビッグセール「プライムデー」：

http://www.amazon.co.jp/primeday

●「FUNAI FIRE TV 搭載スマートテレビは特別価格、「Fire TV Stick」は60%オフ

その他、「FUNAI FIRE TV 搭載スマートテレビ 55V 型 4K 液晶テレビ」が特別価格で販売される。



フナイ 55V型 4K液晶テレビ Fire TV 搭載 Alexa 対応 4K ダブルチューナー 内蔵 外付けHDD対応(裏番組録画可能) FL-55UF340フナイ 55V型 4K液晶テレビ：

https://www.amazon.co.jp/dp/B09R4NCBBL/rsaf-22

「Fire TV Stick」は通常販売価格 4,980 円から約60%OFFの 1,980 円で販売される予定。



Fire TV Stick - Alexa対応音声認識リモコン(第3世代)付属 | ストリーミングメディアプレーヤーFire TV Stick：

https://www.amazon.co.jp/dp/B09R4NCBBL/rsaf-22

Amazon Music Unlimited 新規会員登録の人には、対象の Amazon Echoシリーズと Amazon Music Unlimited 個人プラン、最初の6か月分がセットになったお得な商品も予定されている。

【「Amazonプライムデー」セール品の一部】：



プライム会員のお客様のためのビッグセール「プライムデー」：

http://www.amazon.co.jp/primeday

