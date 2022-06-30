ティザー画像から予想できることとは？日産のタイ法人は、2022年7月1日にコンパクトSUV「キックス e-POWER」の新型を現地で発表するとアナウンスしました。発表は公式YouTube上でライブ配信されます。タイで公開された新型「キックス」のティザー画像【画像】日産が新型「キックス」発表!? 先行公開された画像などを見る（36枚）6月下旬より、日産のタイ法人は公式SNSにおいてティザー画像を小出しで公開。新モデルの登場に