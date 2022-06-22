2022年6月19日に東京ドームで格闘技イベント『THE MATCH 2022』が行われた。キックボクシングの那須川天心がK-1王者の武尊を下した“世紀の一戦”のリングサイドで解説員として観戦していた格闘家・朝倉未来（29）は21日に自身のYouTubeチャンネルを更新。ふたりのマッチを「日本の格闘技の集大成だと思う」と称賛してみせた。【写真】グラビアは卒業、下着メーカーの広告モデルになった小倉ゆうか朝倉も今年の9月にボクシング