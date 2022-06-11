サル痘（Monkeypox）という病名を、初めて耳にした人も多いのではないだろうか。コロナ関連の規制緩和を進める国が増える中、一部の国で感染者が増加しているという。■「サル痘」とは？サル痘はポックスウイルス科オルソポックスウイルス属のサル痘ウイルスを病原体とする、急性発疹性疾患だ。ウイルス性人獣共通感染症（動物から人間に感染するウイルス）で、感染者や動物との密接な接触（体液や呼吸器飛沫）、あるいは寝具やタ