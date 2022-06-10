ブラックホールは、この宇宙で最も速いとされる「光」でさえも脱出できないほど重力が強い天体です。光では観測することができない”黒い穴”の周囲には、影響を受けた物質や捻じ曲げられた光など、不思議な形を描きます。アメリカ航空宇宙局（NASA）のゴダード宇宙飛行センターは、これまでに紹介したブラックホールのイメージ画像や観測画像（全5枚）を壁紙としてダウンロードできるように、2022年5月4日付けで公開しました。今