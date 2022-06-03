【全米女子オープン】第1日渋野日向子×テレ東イケメンアナ“お泊り愛”の行方…女子プロは「体に変化が出る」ともつまずくというより、スタートですっ転んだ。渋野は1番で第1打を右へ曲げバンカーにつかまる。第2打、第3打は“チョロ”。5オン2パットのダボ。2番も第1打を左のワイヤグラスへ打ち込み、第2打はフェアウエーへ出すだけ。第3打はグリーン奥下にこぼし連続ダボ。10番、11番のバーディーで2オーバーまで戻すも、14