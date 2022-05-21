◆プロレスリング・ノア「Ｄｒｅａｍｏｎ２０２２」（２１日、大田区総合体育館）プロレスリング・ノアは２１日、大田区総合体育館で「Ｄｒｅａｍｏｎ２０２２」を開催。メインイベントの６人タッグマッチでは、左股関節唇損傷のため今年１月８日の横浜アリーナでの新日本プロレスとの対抗戦を最後に欠場していた武藤敬司が４か月ぶりに復帰した。武藤は、丸藤正道、小島聡と組んで潮崎豪、清宮海斗、田中将斗と対戦。
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