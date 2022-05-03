オシム氏が日本代表の指揮を執っていた2006年にA代表初招集元日本代表監督のイビチャ・オシム氏が5月1日に80歳で逝去した。元日本代表DF田中マルクス闘莉王氏は初選出で抜擢してくれた恩人に追悼の意を示している。闘莉王氏はYouTube「闘莉王TV」でオシム氏の逝去を嘆いている。ブラジル在住だが、関係者からLINEで訃報を知らされたという闘将は「聞きたくなかった。初めて代表に呼んでくれたのものオシムさん。サッカー人とし