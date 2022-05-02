新入社員が今年もやってきました。そこで日刊SPA！では反響の大きかった記事の中から厳選した、モンスター新入社員ベスト10を発表。今回はブラック企業編。新入社員だけが悪いばかりではなかった、驚きのエピソード第2位はこちら！（初公開2019年5月3日集計期間は2018年4月〜2021年12月まで）＊＊＊もはや春の風物詩と言えるのが「モンスター新入社員」にまつわる様々なエピソードだろう。時代の変化、いや進化と