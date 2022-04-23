人気YouTuberのヒカルさんが、「500万円を貸してほしい」とDMで要求してきたファンと直接対面し、公開説教をした。「借金を500万していて辛いです」とDMが届く説教の模様を伝えたのは、2022年4月20日にYouTubeに投稿された「全部お前が悪くない？500万貸してとDMしてきた若者に説教してきた」と題した動画だ。ヒカルさんは、かねてより、SNSのDMやYouTubeのコメント欄を通して見ず知らずのファンたちから「お金貸してほしい」とい