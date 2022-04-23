プレシードジャパンは、AVIOTブランドと声優・内⽥真礼がコラボレーションした完全ワイヤレスイヤホン「TE-D01t-UM」の予約販売を4月23日に開始した。価格は16,500円。TE-D01t-UMTE-D01t-UMの装着イメージポニーキャニオンの通販サイト「きゃにめ」で取り扱う受注生産品で、5月29日23時59分まで予約を受け付け、8月中旬から順次発送予定。ただし、⼀定数の注⽂を超えた場合は9⽉中旬以降の発送となる。声