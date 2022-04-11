水産庁は１１日、日本とロシア両国間で、サケとマスの漁業交渉を開始したと発表した。日本の２００カイリ水域内で日本の漁船が操業する時の漁獲量やロシアに支払う漁業協力金を決める。交渉期間は未定で、日本がロシアに経済制裁を科す中での異例の交渉となる。 協議はオンライン形式で始まった。日本側は水産庁や外務省、北海道庁の担当者、漁業関