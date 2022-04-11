スペイン、ドイツという世界的強豪と同居森保一監督率いる日本代表は、今年11月に開幕するカタール・ワールドカップ（W杯）のグループリーグでスペイン、ドイツ、コスタリカまたはニュージーランドと同居する“死の組”に入った。韓国メディアは「16強進出の可能性は極めて希薄」と、2強2弱の様相を指摘している。日本はW杯アジア最終予選をB組2位で通過し、FIFAランキングを基にポット分けされて実施された抽選会では第3ポッ