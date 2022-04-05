歌手の森高千里（５２）が５日までにインスタグラムを更新し、ミニスカートのステージ衣装と私服姿を公開した。１１日に５３歳の誕生日を迎える森高は、３日にコンサートツアーの愛知公演を行った。インスタグラムでは「久しぶりの名古屋は、新しいビルやお店がたくさん出来ていて驚きました。美味しい物がたくさんあって食べ切れなかったので、近いうちにまたきまーす」とコメント。ミニスカートとニーハイブーツを履いた全身