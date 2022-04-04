スタジオジブリ制作のアニメ映画「天空の城ラピュタ」（監督・宮崎駿）の名セリフを取り入れた砂時計がツイッター上で「発想が面白い」「欲しい」と話題となっている。ツイートを投稿したミチル（＠ｍｉｔｉｒｕｘｘｘ）さんに話を聞いた。 【写真】砂時計の反対面には「４０秒で支度しな」「３分間待ってやる」の名セリフが シータを助けにいくため一緒にムスカのところに連れて行ってほしいと懇願するパ