プレミアムバンダイに「キングダム ハーツ」20周年を記念した”たまごっち”が登場！たまごっちで育成可能になるハートレスがファン投票で決まる「KINGDOM HEARTS Tamagotchi(20th Anniversary -Dark mode-/20th Anniversary -Light mode-)」の予約受付がスタートします☆ バンダイ ディズニー『キングダム ハーツ』たまごっち「KINGDOM HEARTS Tamagotchi(20th Anniversary -Dark mode-/20th Anniversary -Light mode-)」&#1