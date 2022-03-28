カタールW杯出場を逃したイタリア代表から7選手が離脱した。イタリアサッカー協会(FIGC)が伝えている。イタリアはカタールW杯出場を懸け、24日の欧州予選プレーオフ準決勝で北マケドニア代表と対戦。だが、シュートを30本以上放ったものの、ゴールできず。後半アディショナルタイムにカウンターから痛恨の失点。0-1で敗れ、2大会連続予選敗退が決定した。失意のイタリアは、29日に親善試合でトルコ代表と対戦する。だが、一