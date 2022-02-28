ニューストップ > 芸能 > 芸能総合 ウクライナ危機 YOSHIKI 三木谷浩史 ウクライナ 寄付金 芸能ニュース デイリースポーツ YOSHIKI、ウクライナに1千万円を寄付 三木谷浩史氏が設立の募金を利用 0 LINE共有ボタン 2022年2月28日 21時44分 ざっくり言うと 楽天の三木谷浩史会長が立ち上げた「ウクライナ人道危機 緊急支援募金」 YOSHIKIがこれを利用し、1000万円を寄付したことを28日にSNSで報告した 「賛同します」「音楽でも力になれればと思っています」などと綴っている ◆YOSHIKI、ウクライナに寄付賛同します。今、#ウクライナ #緊急支援募金 に 1000万円寄付しました。音楽でも力になれればと思っています。Yes, I just donated 10,000,000 yen for humanitarian fund of #UkraineI'd like to support through music as well.#YOSHIKI#RussiaUkraineWar #Russia #PeaceNotWar @hmikitani https://t.co/a4LFgOeFqL— Yoshiki (@YoshikiOfficial) February 28, 2022 記事を読む