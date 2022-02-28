　ＹＯＳＨＩＫＩデイリースポーツ

YOSHIKI、ウクライナに1千万円を寄付 三木谷浩史氏が設立の募金を利用

ざっくり言うと

  • 楽天の三木谷浩史会長が立ち上げた「ウクライナ人道危機 緊急支援募金」
  • YOSHIKIがこれを利用し、1000万円を寄付したことを28日にSNSで報告した
  • 「賛同します」「音楽でも力になれればと思っています」などと綴っている

◆YOSHIKI、ウクライナに寄付

記事を読む

ランキング

  1. 1. 米の32カ国リスト 韓国外される
  2. 2. 露軍に予期されなかった問題か
  3. 3. バンダイ 初任給30%引き上げへ
  4. 4. 「10日続けば露は破産」との試算
  5. 5. 本田圭佑に「もう黙った方が」
  6. 6. ロシアに触れぬ緊急声明が大炎上
  7. 7. ウクライナ第2の都市 露軍を撃退
  8. 8. 死亡ロシア兵の検索サイトを開設
  9. 9. サイコパス「菅田義経」に衝撃
  10. 10. ロシアを非難しないインドの事情
  1. 11. クビ切り役が一転 自分が対象に
  2. 12. 「初心者が露を刺激」韓国で批判
  3. 13. 安倍氏 プーチン氏の言葉明かす
  4. 14. ウクライナ 露の占領工作は失敗
  5. 15. 世界に1機…キエフ近郊で焼ける
  6. 16. 村本「カスみたいな国民」疑問も
  7. 17. 露の軍事侵攻 アントノフ機破壊
  8. 18. ウクライナ 露との停戦交渉合意
  9. 19. 三木谷氏の寄付 ナインは複雑か
  10. 20. 韓国大統領候補 日本へ謝罪要求
  1. 1. ロシアを非難しないインドの事情
  2. 2. 村本「カスみたいな国民」疑問も
  3. 3. 露の軍事侵攻 アントノフ機破壊
  4. 4. ウクライナにも原因? 発言が物議
  5. 5. 小室圭さん再試験 TV静観の背景
  6. 6. ランドセル補助 なぜ根強い批判
  7. 7. 五輪ロゴパクリ騒動 佐野氏の今
  8. 8. ウクライナ大使館に寄付の申し出
  9. 9. 非核三原則は「昭和の価値観」
  10. 10. 小倉優子が受験挑戦も別の問題か
  1. 11. 被害相談100件超 池袋キャバ摘発
  2. 12. 手術中に盗撮? 京都の医師を逮捕
  3. 13. 東京都庁に「ウクライナ国旗」
  4. 14. ドン・ファン家政婦 YouTuberに
  5. 15. 共通テスト流出 21年分も失格に
  6. 16. こたつの中で夫婦が死亡 東京
  7. 17. 鎌倉殿 降板した研究者が嘘指摘
  8. 18. 「飲んでない」呼気検査30分拒否
  9. 19. 新庄監督「最後に一言」やめて
  10. 20. 虫歯治療後に死亡 禁錮2年求刑
  1. 1. 安倍氏 プーチン氏の言葉明かす
  2. 2. 安倍晋三氏 核共有について言及
  3. 3. 岸田首相が「核共有」政策に言及
  4. 4. プーチン氏資産凍結「速やかに」
  5. 5. 「自衛反撃能力」自民議員が提案
  6. 6. 対ロ関係「これまで通りは無理」
  7. 7. ウクライナ人の在留延長を可能に
  8. 8. 首相 露の核抑止力部隊命令批判
  9. 9. 日本 ロシア中央銀行と取引制限
  10. 10. 「暴挙には高い代償が伴うことを示す」…
  1. 11. 岸田首相 1億ドルの緊急支援へ
  2. 12. 岸田首相 プーチン氏含め制裁へ
  3. 13. 憲法9条巡り志位氏の訴えに批判
  4. 14. あらゆる外交上の制裁手段を、日本こそ…
  5. 15. 石垣市長に現職４選＝自公、知事選へ弾…
  6. 16. こども家庭庁の設置を控えて - 船田元
  7. 17. 「本当に腹が立つ。プーチンの要求を突…
  8. 18. 「重ねてロシアの蛮行を非難する」 - …
  9. 19. ウクライナ戦争の教訓 - 長島昭久
  10. 20. 露のSWIFT排除「日本も対応」
  1. 1. 米の32カ国リスト 韓国外される
  2. 2. 露軍に予期されなかった問題か
  3. 3. ウクライナ第2の都市 露軍を撃退
  4. 4. 死亡ロシア兵の検索サイトを開設
  5. 5. 「初心者が露を刺激」韓国で批判
  6. 6. 世界に1機…キエフ近郊で焼ける
  7. 7. ウクライナ 露との停戦交渉合意
  8. 8. 韓国大統領候補 日本へ謝罪要求
  9. 9. プーチン氏 過去に2つの「屈辱」
  10. 10. バイデン氏「世界大戦か代償か」
  1. 11. ウクライナで対中感情が悪化か
  2. 12. ロシアの行動「大量虐殺の兆候」
  3. 13. 180kgのバーベルの下敷きに 死亡
  4. 14. プーチン氏、核部隊に厳戒命令
  5. 15. ロシア 兵士4300人を失ったか
  6. 16. ロシア 自軍の死者の存在認める
  7. 17. 永世中立国スイス 露資産凍結か
  8. 18. 停戦交渉へ 双方代表団会場入り
  9. 19. 米がウクライナを助けない理由
  10. 20. 日本の露への制裁 米が歓迎声明
  1. 1. バンダイ 初任給30%引き上げへ
  2. 2. トヨタ 国内全工場を稼働停止へ
  3. 3. クレカ情報 最大46万件流出か
  4. 4. ロシアの通貨 史上最安値を更新
  5. 5. アパレル入社2カ月「退社決意」
  6. 6. 30代独身 年収650万円男性の生活
  7. 7. 東大生が感動「名著」ベスト3
  8. 8. 米銀行 ロシアの「報復」を警戒
  9. 9. ロシアルーブルが過去最安値に
  10. 10. ルーブル急落 一時過去最安値に
  1. 11. 欧州でロシア資産の売却相次ぐ
  2. 12. パートに影響大｢社保｣適用拡大
  3. 13. サイバー攻撃 豊田市の部品会社?
  4. 14. 年収500万円のリアルを徹底解剖
  5. 15. 週末返上で対ロシア制裁に対応
  6. 16. 脳トレ無意味? 認知症リスクの策
  7. 17. みずほ銀の新体制に不安募る理由
  8. 18. 5年前比 非正規社員増やした会社
  9. 19. 日本の給料が30年間上がらない訳
  10. 20. 日本の英語学習 上達しない元凶
  1. 1. 新型iPhone SE やはり3万円台か
  2. 2. mineo 新料金プラン「マイそく」
  3. 3. Apple 折りたたみ式の製品開発か
  4. 4. ウクライナに接続サービス提供
  5. 5. 新Apple Watch 体温測定も可能?
  6. 6. Spotify ハードウェアをリリース
  7. 7. Twitter、センシティブな画像に警告を…
  8. 8. Steamの携帯ゲーミングPCは買い?
  9. 9. メルカリで出品者が「値下げしました！…
  10. 10. もう1個買っちゃおうかな。水道水をお…
  1. 11. 今度はドンキ内！　モール内店舗で最大…
  2. 12. きょうはポケモン赤・緑の発売日
  3. 13. ツタンカーメンの棺に収められていた隕…
  4. 14. Ryzen 7 5825U搭載の7型ゲーミングUMPC…
  5. 15. 「宅急便コンパクト」と「ゆうパケット…
  6. 16. 60歳以上シェアNo.1を達成したワイモバ…
  7. 17. マイバッグ、これでいいかも。レジ袋を…
  8. 18. 『ポケモン スカーレット・バイオレッ…
  9. 19. 2022年のApple Watchは3モデル発売、体…
  10. 20. サムスンのゲーム製品責任者が語る、ゲ…
  1. 1. 本田圭佑に「もう黙った方が」
  2. 2. ロシアに触れぬ緊急声明が大炎上
  3. 3. 三木谷氏の寄付 ナインは複雑か
  4. 4. プーチン氏の「最終学歴」が話題
  5. 5. プーチン氏に反対も意見しない訳
  6. 6. 江川卓氏がG菅野に苦言 話題に
  7. 7. 新庄監督「別室観戦」の理由
  8. 8. 中田翔 確信歩き失敗「ダサい」
  9. 9. W杯 スキー板に「戦争やめろ」
  10. 10. 英紙 露への対応巡りFIFAを批判
  1. 11. バレー藤井直伸 胃がんステージ4
  2. 12. 日本で逮捕の豪代表 辛さ明かす
  3. 13. 紀平梨花 真凜らとの集合Sを公開
  4. 14. 「なでしこ」気の毒すぎる待遇
  5. 15. 日本ハムのドラフト戦略に指摘
  6. 16. 堂安律が逆転ゴール 今季7点目
  7. 17. 前田大然への批判 番記者が擁護
  8. 18. レッド続出のJリーグ ファン騒然
  9. 19. このままでは…高津監督が総括
  10. 20. 藤井直伸が胃がん エール続々
  1. 1. 「10日続けば露は破産」との試算
  2. 2. サイコパス「菅田義経」に衝撃
  3. 3. ウクライナ 露の占領工作は失敗
  4. 4. 壱成 離婚原因は元妻の不倫か
  5. 5. ひろゆき氏 ロシアの侵攻に言及
  6. 6. テレ朝富川アナの退社理由に仰天
  7. 7. ウクライナ侵攻「失敗に終わる」
  8. 8. 乃木坂・新センターの疑惑が物議
  9. 9. 河野氏 外務省の英文投稿に注文
  10. 10. 勝ち組の証? 森田剛夫妻の姿
  1. 11. ウクライナ大統領の意外な素顔
  2. 12. 宮迫の店 開店直前に価格改定
  3. 13. 脊山麻理子が10kg減 驚きの変化
  4. 14. SMAPの「反戦曲」注目が集まる
  5. 15. 橋下氏「次はNATOが出る番」提言
  6. 16. 木村拓哉 ダイソー初訪問で驚き
  7. 17. 聖容疑者逮捕の裏に偶然の連続か
  8. 18. 香川照之長男 有名私大へ進学か
  9. 19. インリン M字開脚の裏側明かす
  10. 20. 有吉弘行「ラジオ業界」に言及
  1. 1. 銀だこ「大創業祭」無料券&P3倍
  2. 2. 「ワークマン」おすすめチェア
  3. 3. ユニクロU 新作ジャケットが優秀
  4. 4. イオン「疲労回復パジャマ」発売
  5. 5. 「痩せ型」キープする人の共通点
  6. 6. 58歳と交際する26歳 馴れ初めは
  7. 7. 「死ぬまで忘れない」夫婦喧嘩
  8. 8. スリコ「1つ5役の容器」便利すぎ
  9. 9. 「正直変だ」ママ友の浮いた服装
  10. 10. 妻が買い物中毒…家計はギリギリ
  1. 11. 子3人置いて姿を消すママに不満
  2. 12. コストコお菓子 1位は完売の新作
  3. 13. おうちランチに合うカルディ商品
  4. 14. 同棲中の彼に隠れてしていること
  5. 15. ニット洗い方 失敗しない3項目
  6. 16. オートミールで太る? NGな食べ方
  7. 17. 王将「キングオブ天津飯」登場へ
  8. 18. 夫の不倫相手と「意気投合」
  9. 19. 義母発言に悔し涙…その後の報い
  10. 20. 劣化激しすぎ…出産前後の抜け毛
x