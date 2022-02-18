【モデルプレス＝2022/02/18】マクドナルドの専任バリスタが「本格カフェコーヒー」を提供するコーナー“McCafe by Barista”（マックカフェバイバリスタ）併設店舗では、「オレオ クッキー チョコバナナフラッペ」を、2022年2月22日（火）より期間限定で発売する。【写真】【スタバ新メニュー】満開の桜を表現！もちもち白玉入フラペ＆春色ラテ＜試飲レポ＞◆人気フラッペにチョコレート×バナナの新味「オレオ クッキー チョコバ