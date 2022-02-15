―［ファストファッション、全部買ってみた］― ファッションYoutuberのまとめです。普段はアパレル会社を経営するかたわら、ユーチューブやSNSなどを通じて、ファッションに関する役立つ情報を発信しています。◆待望のGU本革スニーカー今回はGUで発売されたリアルレザースニーカーを紹介。リアルレザーシリーズは以前から発売されていましたが、そのほとんどクオリティが高くおすすめのアイテムです。また、バリエーション