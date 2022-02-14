スペインにある灰色に染まった村。壁や屋根は崩れ、人が住める状況ではありません。しかし、村の中には多くの観光客の姿が見られます。実は、この村が今注目されているのです。人々が歩くのは、ダムの底。1992年当時、この場所にあった「アセレド村」は、ダムが造られる際に、水の底へと沈みました。ダムが造られて、これまで約30年間、村が姿を現すことはなかったといいます。しかし、この冬はスペインで記録的な干ばつが発生し、