「卵ある？」「今日も売り切れです」ーー台湾・台北市内のスーパーで2月初旬、お客さんと店員のこんなやりとりを耳にしました。台湾全土では今、卵不足が問題になっています。台湾のお正月である旧正月休暇が終わり、日常が戻ってくるはずだったのですが…。筆者はこれまで米不足と水不足は直面したことがありますが、卵不足は人生で初めて。台湾の現状をお伝えします。【写真】スーパーの卵コーナーもすっからかんです台湾コンビ