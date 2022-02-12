【北京共同】13日に行われるフリースタイルスキー女子スロープスタイル予選のスタートリストが12日発表され、近藤心音（オリエンタルバイオ）はエントリーしなかった。関係者によると、12日の練習中に転倒し、負傷したとみられる。近藤は5日の練習で右膝外側側副靱帯損傷などを負い、7日のビッグエア予選を欠場。スロープスタイルに向けて調整していた。
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