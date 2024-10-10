今回はなめこについて書いていきます。 【関連記事】切り干し大根の驚くべき効果効能なめこの旬なめこはエギタケ科スギタケ属のきのこで、日本では古くから味噌汁や和え物として親しまれていました。なめこは全国各地で生産されているきのこで、主な生産地は新潟県、長野県、山形県などが挙げられます。なめこは、天然ものと栽培物があります。天然ものは、ブナやナラなどの広葉樹林から採ることができます。一方、現在流